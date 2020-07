"Prego per voi", Papa scrive biglietto a dipendente Asst lombarda

(Afp)

"La mia benedizione alla città di Milano e all'Azienda socio sanitaria territoriale Melegnano e della Martesana. Prego per tutti voi, per favore fatelo per me". In calce la firma: "Fraternamente, Francesco", il Papa. Il biglietto scritto a mano in corsivo dal Pontefice in persona, con una calligrafia piccola e fitta, è indirizzato a una dipendente dell'Asst lombarda, Maria Teresa La Torre e alla struttura stessa, in prima linea come tante realtà della provincia di Milano, e non solo, nella lotta a Covid-19.

La missiva è stata recapitata in risposta a una lettera della dipendente in cui si descriveva la situazione che si sta vivendo in questi giorni negli ospedali, "dove sono molte le persone ricoverate e dove sono state troppe le persone che non ce l'hanno fatta", scriveva La Torre. Tra i tanti "che a causa della propria abnegazione si sono ammalati nel corpo e nel cuore - sottolineava - ci sono i professionisti sanitari di ogni ordine e grado che affrontano turni estenuanti ma carichi di operosità e cure amorevoli verso il sofferente in particolare per quello affetto da Covid 19. Un virus che ci ha abituati ad avere paura". (segue)