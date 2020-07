Bari, 37enne muore durante intervento di chirurgia estetica

(Fotogramma)

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bari sulla morte di una 37enne di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani, avvenuta ieri in una clinica privata di Monopoli nel barese dove si stava sottoponendo a un intervento di chirurgia estetica. Le indagini sono partite di iniziativa, non a seguito di denuncia. I parenti non l'hanno ancora formalizzata. E stato il chirurgo estetico a chiamare subito 112 e 118 dopo che , fatta l'anestesia, si è reso conto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Quando i sanitari sono arrivati la signora era già morta. Il cadavere è stato trasportato all'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari per l’autopsia.