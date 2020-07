Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio oggi 140 casi"

(Afp)

"Oggi registriamo un dato di 140 casi di positività e un trend al 3%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902) oggi nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) è il doppio di chi entra (900)". Lo fa sapere l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Rinnovo l'appello a mantenere alta l'attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta", afferma l'assessore, assicurando che "proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa su tutto il territorio".

"Tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1.000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19. E' un elemento importante non solo dal punto di vista economico, ma un riconoscimento allo straordinario impegno degli operatori ai quali va il nostro più sincero ringraziamento - continua l'assessore - Al Covid Spoke Hospital di Palestrina abbiamo il secondo paziente guarito in 48h, si tratta di un uomo di 94 anni. Al Policlinico Umberto I sono in corso due trapianti di polmone in sicurezza nonostante l'emergenza Covid. Nella Asl Roma 4 è stato richiesto un audit clinico al Seresmi per la Rsa Madonna del Rosario".

"Per quanto riguarda i guariti salgono di 33 unità (22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali, mentre nelle ultime 24h i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi" commenta l'Assessore D’Amato.

La nuova app della Regione 'LazioDrCovi'’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 85 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.300 medici di famiglia e 310 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i Dpi – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 109.800 mascherine chirurgiche, 61.550 maschere Ffp2, 550 maschere Ffp3, 1.530 tute idrorepellenti, 36.500 calzari, 42.800 guanti, 62.200 cuffie.

Infine è partito all'Istituto nazionale Tumori Ifo e sarà attivo durante le festività pasquali il servizio 'InFO: Mi prendo cura di te', la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari.

"Proseguono i tamponi a Rebibbia: ulteriori 46 sono tutti negativi" fa sapere l'assessore, dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E proprio a Bambino Gesù sono in arrivo dal "Selam palace 2 bambini con le madri", precisa l'assessore.