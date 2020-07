Coronavirus Lombardia, altri 1500 positivi

(Fotogramma)

In Lombardia le persone decedute risultate positive al coronavirus sono 10.511, in aumento di 273 rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in diretta su Facebook. Le persone ricoverate sono 12.026, in aumento di 149 unità rispetto a ieri, mentre quelle ricoverate in terapia intensiva sono 1.174, in calo di 28 unità. I dimessi sono 33.881, in crescita di 1.150. Sono 57.592 le persone positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 1.544 unità. I tamponi processati ieri sono stati 9.977, per un totale di 196.302.

A Milano le persone positive al coronavirus sono 5.368, in aumento di 262 unità rispetto a ieri. Nell'intera provincia i contagiati sono 13.268, in crescita di 520. Il dato, ha sottolineato l'assessore al Welfare, "è il doppio rispetto a ieri, quindi non bisogna scherzare, bisogna stare a casa. La situazione di Milano necessita sempre di una maggiore attenzione, perché la linea un giorno scende e un giorno sale e non c'è una netta riduzione dei contagi".

A Brescia i positivi sono 10.599 (+230), a Bergamo 10.258 (+107), a Cremona 4.658 (+96), a Monza e Brianza 3.575 (+151), a Pavia 3.049 (+86), a Lodi 2.472 (+53), a Mantova 2.411 (+56), a Lecco 1.860 (+22), a Como 1.825 (+139), a Varese 1.633 (+44) e a Sondrio 684 (+23).

I dati sulla diffusione del coronavirus in Lombardia "non ci consentono di rilassarci", "non sono ancora stabili e non possiamo abbassare l'attenzione" ha sottolineato Gallera. "Il virus gira ancora. Le nostre relazioni si sono rarefatte e gira nella rete familiare e a volte sul lavoro. Cresce un po', ma è meno forte. Il virus probabilmente quando non trova molte persone fra cui diffondersi ha una forza minore e quindi le persone che arrivano a essere ricoverate sono meno gravi rispetto a quello che succedeva una volta", ha spiegato l'assessore al Welfare. Se dopo il 3 maggio "riusciremo a garantire il distanziamento, il virus, che continuerà a girare, sarà meno letale e meno forte", ha aggiunto.