Coronavirus Lazio, trend in frenata e aumentano i guariti

Sono 3.817 al momento i casi positivi al coronavirus nel Lazio. Lo comunica Salute Lazio spiegando che le persone ricoverate sono 1.268 più altre 201 in terapia intensiva. In tutto il Lazio ci sono inoltre 2.348 persone in isolamento domiciliare. Si contano poi 279 deceduti e 749 guariti.

“Oggi registriamo un dato di 122 casi di positività e un trend in frenata al 2,6% e in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24h. Aumentano invece i guariti: 29 unità nelle ultime 24 arrivando a 749 totali, e le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati più bassi d'Italia (Lombardia 18,4%). La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno". Così l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in merito all'emergenza coronavirus.

"Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i Comuni di Fondi, Contigliano e Nerola - aggiunge - Per quanto riguarda il MOF – mercato ortofrutticolo di Fondi verranno mantenuti i controlli agli accessi. Proseguono i tamponi al carcere di Rebibbia dove ne sono stati eseguiti ulteriori 70 tutti negativi, positiva invece un’operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni. Una donna incinta è stata trasferita dal Selam Palace al Policlinico Gemelli. Prosegue sorveglianza sanitaria della struttura e la situazione è sotto controllo. Proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle RSA su tutto il territorio”.

LA SITUAZIONE NELLE ASL E A.O:

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. 1.867 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un trend positivo: le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono;

Asl Roma 2 – 12 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 26 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Rebibbia: 70 tamponi negativi, positiva una operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni. Selam Palace: donna incinta trasferita al Policlinico Gemelli. Prosegue sorveglianza sanitaria, situazione sotto controllo. Proseguono i controlli su Villa Fulvia;

Asl Roma 3 – 14 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1.956 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Ad Acilia operativo il camper dei medici di medicina generale per i controlli nelle case di riposo;

Asl Roma 4 – 15 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono usciti dalla sorveglianza. 2 decessi: un uomo di 87 anni e una donna di 83 anni. 2.157 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 case di riposo sotto osservazione, una a Fiano Romano e una a Campagnano;

Asl Roma 5 – 13 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. 2.230 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo del territorio. Il 14 aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;

Asl Roma 6 – 37 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: una donna di 85 anni e una donna di 73 anni, entrambe con gravi patologie pregresse. 52 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di cura per anziani;

Asl di Latina - 10 nuovi casi positivi. 4.741 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. 9 pazienti sono guariti. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Il 14 aprile termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;

Asl di Frosinone – 7 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 90 anni;

Asl di Viterbo - 1 nuovo caso positivo. 10 pazienti sono guariti. 2.420 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 5 pazienti sono guariti. 49 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 14 aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim;

Policlinico Umberto I – 4 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - 1 paziente guarito;

Policlinico Tor Vergata – 3 pazienti guariti;

IFO - attivo anche durante le festività pasquali il servizio “InFO: Mi prendo cura di te” la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari;

Università Campus Bio-Medico – 1 paziente guarito.