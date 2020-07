Sea Watch: "Quattro gommoni alla deriva, uno è naufragato"

Fotogramma /Ipa

Un gommone carico di migranti si sarebbe capovolto nel Mediterraneo, secondo quanto scrive su Twitter Sea Watch. "Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono. 250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni. Oggi avvistamenti @Frontex li riportano ancora in mare e uno capovolto. Naufragato con le persone a bordo", è il tweet della ong tedesca.

Per i 156 della Alan Kurdi una nave-quarantena, ma saranno ricollocati dalla Germania

Ieri era stata Alarm Phone a lanciare l'allarme su Twitter per le imbarcazioni "in grave pericolo" tra la zona SAR di Malta e Tripoli: "Una barca di 72 persone e un'altra di 47 persone si trovano nella SAR maltese; 55 persone vanno alla deriva in acque internazionali; 85 persone si trovano in una posizione sconosciuta. Hanno bisogno di essere salvati ora!", l'appello nel tweet che segnalava le posizioni.