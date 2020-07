Coronavirus, Bonaccorsi (Mibact): "Quest'estate andremo al mare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Questa estate andremo al mare, stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Lo ha assicurato, parlando a RaiNews24, la sottosegretaria ai Beni culturali, Lorenza Bonaccorsi. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento".