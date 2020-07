Coronavirus, a Roma c'è chi ha tentato di entrare al parco col paracadute

(Foto Fotogramma9

Sono 240 gli illeciti registrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle due giornate di sabato e domenica, con più di 30mila controlli eseguiti dalle pattuglie sul territorio capitolino a tutela della salute e sicurezza collettiva: oltre 25mila solo le verifiche riguardanti il rispetto delle limitazioni agli spostamenti, dalle maggiori direttrici che conducono al mare e fuori città alle vie e principali piazze cittadine, e più di 5mila gli accertamenti che hanno riguardato i parchi. giardini pubblici e le attività commerciali. Delle 240 irregolarità rilevate nel weekend, oltre la metà sono state riscontrate nella giornata di ieri, quando diverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale, zone di campagna o uscire dalla città senza valida giustificazione: dal fatto di voler raggiungere parenti o amici per il pranzo Pasquale o di essere in cerca di supermercati nonostante la disposta chiusura.

Fermati anche alcuni sportivi nei parchi o anche chi, con il paracadute, ha tentato di fruire di un'area verde a Colle Prenestino, ma è stato subito bloccato dagli agenti.

Gli accertamenti sono tuttora in corso, in forma potenziata, anche in questa giornata di Pasquetta: nella mattinata le pattuglie hanno eseguito già circa 6mila verifiche, con 103 violazioni contestate finora.

Resta alta l'attenzione per contrastare i comportamenti che violano le misure adottate per fermare il contagio da Coronavirus, con particolare attenzione agli spostamenti, anche da e verso i Comuni limitrofi alla Capitale, privi di urgenza o di una motivazione valida.