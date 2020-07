Coronavirus, voleva andare dall'amante: maxi multa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha violato il divieto di spostarsi da casa per andare dall'amante ed è stato multato dai poliziotti che lo hanno fermato nel corso di un controllo connesso con l'emergenza Covid. L'accaduto, a Torino, è, però, finito in un video che è diventato virale. Per questo, si fa sapere dalla Questura, sull'autore del video è stato avviato un procedimento disciplinare e nei prossimi giorni si valuterà se intraprendere eventuali altre azioni.