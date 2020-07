Sora, corsa clandestina di cavalli per strada durante lockdown

Una scena stile 'Febbre da cavallo', per strada e ai tempi del coronavirus. Una corsa clandestina di cavalli a Pasqua, per le strade di Sora, è stata immortalata da video diffusi sui social. Risultato: i carabinieri della compagnia di Sora, coadiuvati dalle Stazioni dipendenti, intervenuti nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato 4 membri di una famiglia rom per 'corsa clandestina, maltrattamento di animali e violazione del decreto di Governo finalizzato all'arginazione del Covid-19'.

"Una scena surreale, immagini vergognose che offendono i cittadini che stanno rispettando, ora più che mai, le regole", dice all'Adnkronos il senatore Massimo Ruspandini, esponente di Fratelli d'Italia, che vive a Ceccano e conosce problemi ed esigenze del territorio.

"Il fenomeno va inquadrato in maniera opposta rispetto alla visione proposta dagli estremisti dell'integrazione. C'è la maggioranza degli italiani che rispetta le leggi e una minoranza che viene ipertutelata, dagli abusi edilizi fino a questi 'momenti di gloria' con azioni vergognose e incredibili", dice. "Hanno corso per chilometri, il messaggio è dirompente e devastante. Nel momento in cui tutti fanno sacrifici e rispettano le regole, c'è chi fa le corse dei cavalli...", aggiunge Ruspandini.

Le immagini registrate dai cellulari e diffuse sui social propongono una scena che mostra una realtà totalmente opposta rispetto al lockdown in corso da settimane. Due calessi che sfrecciano sull'asfalto, inseguiti da 4 auto 'di scorta' che occupano l'intera carreggiata per evitare che la 'competizione' venisse interrotta da qualche altro veicolo. A fare da cornice, le urla di incitamento dei passeggeri a bordo delle auto scese in pista alle spalle dei calessi. Tutto di fronte a cittadini allibiti che, attirati da rumore e urla, assistono alla corsa dai propri balconi.

"C'è molto risentimento tra i cittadini, mi auguro che tutte le forze politiche prendano le distanze da questa triste pagina scritta dai rom a Sora. In questa zona del Lazio -prosegue Ruspandini- oltretutto si vive un momento di particolare difficoltà: la provincia di Frosinone ha il record per le ore di cassintegrazione e finora le persone non hanno visto una lira, in un clima di grande incertezza e profonda confusione creato da questo governo. E come se non bastasse, mentre rispettano il lockdown, i cittadini vedono anche le corse clandestine dei cavalli per strada...".