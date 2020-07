Meteo, pioggia e temperature giù ma per poco

Nel giorno di Pasquetta l’alta pressione comincerà a mostrare i primi segni di indebolimento, tant’è che il cielo tenderà a coprirsi su molte regioni del Centro-Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che lunedì 13 in serata giungeranno delle piogge in Toscana, in Umbria e poi sulle Marche. Nel corso della notte altre piogge bagneranno il Lazio centrale e meridionale per poi trasferirsi verso l’Abruzzo. Martedì 14 la perturbazione verrà sospinta verso il Centro-Sud adriatico da venti di Bora. Piogge interesseranno Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. I venti cominceranno a soffiare via via più moderati e localmente forti. Sul resto delle regioni sarà tornato il bel tempo. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un calo termico anche di 8°C al Nord e su tutti i versanti adriatici. I venti settentrionali più freschi impediranno ai termometri di salire oltre i 17°C al Nord e i 14°C sulle regioni adriatiche, ma il sole sarà prevalente.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì l’alta pressione riprenderà possesso del Paese riportando un ampio soleggiamento su tutte le regioni e un clima via via più caldo. Il bel tempo si protrarrà al Centro-Sud almeno fino al successivo weekend, al Nord invece una debole perturbazione potrebbe minacciare il fine settimana.