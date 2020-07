Papa: "Preghiamo affinché governi trovino via d'uscita per dopo-virus"

(Afp)

"Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che incominciano a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo 'dopo' che è già incominciato: perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli". Lo ha detto papa Francesco nell'introduzione alla messa a Casa Santa Marta nel lunedì nell’Ottava di Pasqua. "Il Signore vi ha introdotto in una terra dove scorre latte e miele, la legge del Signore sia sempre sulla vostra bocca", ha aggiunto Bergoglio, sempre rivolto ai governanti.

Il Pontefice, nella messa a Santa Marta, invoca il Signore affinché " ci aiuti a scegliere sempre il bene della gente e mai a cadere nel sepolcro del dio denaro". "Anche oggi, davanti alla prossima, speriamo presto, fine della pandemia l’opzione sarà per i popoli o per il dio denaro, della fame, della schiavitù, delle armi", dice Bergoglio.

Nel corso dell’omelia il Pontefice denuncia il fatto che anche oggi " tanta gente non confessa il Signore perché non lo conosce, e questo è colpa nostra, ma se davanti alle evidenze si prende questa decisione, questa è la strada del diavolo, è corruzione".