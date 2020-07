Coronavirus, festa tra studenti fuorisede in garage: 15 multati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Si sono ritrovati nel garage condominiale della palazzina, dove vivono tutti, in via Mario Angeloni zona Romanina, per festeggiare la Pasquetta. Quindici ragazzi, studenti fuori sede, sono stati sorpresi e multati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati, intervenuti a seguito di una segnalazione per musica alta e rumori molesti.