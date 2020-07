Coronavirus, Ilaria Capua: "Molto vicini a ripartenza"

"Siamo molto vicini al punto di ripartenza". Sono le parole della virologa Ilaria Capua, in collegamento con DiMartedì su La7. ''Abbiamo avuto un punto di rottura, l'infezione si è appoggiata con l'altissimo peso specifico su alcune strutture e le ha fatte collassare. Vivere in un paese in cui c'è un'epidemia in atto è pericoloso per tutti. Ora che gli ospedali cominciano ad avere meno ricoverati e meno pazienti in terapia intensiva, potranno gradualmente tornare ad una maggiore normalità", dice.

"Se Ilaria Capua dovesse tornare in Italia e dovesse infettarsi, potrebbe andare in un ospedale che funziona. Ripartire con gli ospedali in difficoltà sarebbe poco oculato. Nel momento in cui si ripartirà ci saranno molti casi lievi e pochi casi gravi. E' impensabile che il paese possa rimanere paralizzato quando abbiamo evidenze che sia possibile farlo. Abbiamo imparato il distanziamento sociale, non siamo più gli stessi italiani di un mese fa", aggiunge.