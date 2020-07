Coronavirus, oltre 21mila morti in Italia

(Fotogramma)

Sono 21067 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 602 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 104291 (+675). In isolamento domiciliare 73094 persone, i ricoverati -in lieve calo- sono 28011 (-12). Continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 3186 (-74).

I dati dell'emergenza in Italia

"Oggi c'è stata una nuova riunione della task force, non sarebbe corretto da parte mia parlare dell'attività dell'organismo. La task force sarà il proprio lavoro e sarà il presidente a decidere cosa comunicare e come comunicarlo. Il lavoro della task force è a beneficio del presidente del Consiglio e del governo che dovrà prendere decisioni", dice Angelo Borrelli, capo dipartimento.

"Questa pandemia - ha detto ancora - ha dimostrato come ci sia bisogno di dare una risposta che va a toccare diversi settori della nostra vita, quindi non soltanto l'aspetto sanitario, che è curato dal comitato tecnico-scientifico, la parte relativa all'operatività della Protezione civile e del commissario Arcuri ma poi c'è anche la parte sociale ed economica. Quindi credo che la scelta del governo e del presidente del Consiglio dei ministri che ha deciso di nominare questo comitato sia stata una scelta giusta", ha spiegato rispondendo a una domanda nel corso del punto stampa quotidiano. "Questa non è un'emergenza nella quale può decidere il capo Dipartimento della Protezione Civile, commissario delegato o l'altro commissario delegato", ha detto. "Credo che il comitato di esperti fornirà il proprio contributo nei tempi necessari - ha aggiunto - per consentire al governo di prendere le ulteriori decisioni".