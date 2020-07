Istituto Pomaia: "Contro pandemia la 'Puja del Buddha della Medicina'"

di Giselda Curzi

"In questo momento di emergenza sanitaria c'è una preghiera in particolare che recitiamo tutti insieme la domenica pomeriggio, ma che si può recitare anche da soli in qualsiasi momento della giornata, la 'Puja del Buddha della Medicina'. Secondo il Buddhismo Tibetano la recitazione del suo mantra è molto efficace non solo per la cura delle malattie fisiche, ma anche per superare quelle interiori dell’attaccamento, dell’odio, e dell’ignoranza, e per la purificazione del karma negativo". Così all'Adnkronos Michele Cernuto, direttore dell'Istituto Lama Tzong Khapa, a Pomaia, in provincia di Pisa, uno dei Centri di Buddhismo Tibetano più grandi nel mondo per lo studio, la pratica, lo sviluppo e la diffusione della cultura di amore, compassione e saggezza insegnata da Buddha.

"La pratica del Buddha della Medicina ha lo scopo di mantenere la salute, prevenire le malattie, armonizzare l’ambiente, proteggere da influenze negative e calamità naturali", spiega Cernuto, che poi racconta come il centro di Pomaia sia riuscito a trasformare in un'occasione anche il necessario rispetto delle misure di contenimento imposte dal governo per fermare la pandemia: "I cambiamenti anche per il nostro Istituto sono stati moltissimi, nel rispetto del decreto del Governo abbiamo sospeso le attività residenziali e stiamo offrendo lezioni online con una piattaforma che abbiamo dovuto, in parte, riconvertire per l’occasione".

"Oltre alle consuete meditazioni giornaliere, abbiamo avviato lezioni e corsi online, e abbiamo deciso di farlo gratuitamente (se si vuole si è liberi di fare un'offerta), perché in un momento particolare come quello che stiamo vivendo è necessario pensare a tutti. Si possono seguire meditazioni con la guida di monaci e monache in streaming su Facebook, sulla psicologia buddhista, edulcorata della parte religiosa, sull'etica: si possono vivere e conservare momenti molto particolari, importanti per le persone. E devo dire che il riscontro è stato incredibile. - sottolinea Cernuto - Per fare un esempio, su Facebook il numero delle persone che hanno visto almeno una volta un post nella nostra pagina, negli ultimi 28 giorni, è stato di circa 350.000, con un incremento del 209% rispetto al periodo precedente, mentre sulla piattaforma e-learning dei corsi online abbiamo triplicato gli iscritti".

"Il momento è difficile, complicato, le persone non sono abituate a stare con se stesse, a guardarsi dentro in maniera così profonda, in solitaria per molto tempo - spiega Cernuto - e i corsi che abbiamo voluto avviare sono semplici, non richiedono alcuna esperienza di buddismo e sono di supporto per combattere la paura, i pregiudizi, e le emozioni negative che permeano la vita delle persone in questo particolare momento. Con le dirette streaming spesso interattive, i podcast e i materiali di supporto, cerchiamo di portare beneficio al maggior numero di persone. E ci sono risultati positivi dato che, e questo mi commuove molto, ricevo tantissimi ringraziamenti per il supporto e l'aiuto dato".

Il Centro, sempre online, mette a disposizione delle lezioni con Ghesce Tenzin Tenphel, maestro residente dell’Istituto, sulla Ruota delle Armi Taglienti: "Un testo di addestramento mentale Mahayana - spiega ancora Cernuto - che può essere di aiuto nei momenti di crisi come questo. Il testo spiega di come ogni problema derivi dalla attitudine egoista e ogni felicità provenga dal nostro interesse per gli altri e di come, per effetto della legge del karma (azione e reazione), ogni condotta negativa ricade su di noi con effetti devastanti. Insegna quindi l'importanza di abbandonare l'egoismo per una felicità vera e duratura, insegnando a conoscere le nostre capacità di avere pazienza e compassione e migliorare il nostro atteggiamento verso gli altri".