Roma, tensione in centro accoglienza: incendiati materassi, un ferito

Momenti di tensione in un centro di accoglienza, in via dell'Usignolo, in zona Torre Maura a Roma. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e i vigili urbani del VI Gruppo Torri e del Gruppo sicurezza sociale urbana. Da una prima ricostruzione, alcuni ospiti che volevano uscire dal centro hanno litigato con gli operatori e poi hanno incendiato materassi e rotto delle vetrate. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, divampate al terzo piano della struttura. Una persona, dalle prime informazioni sembrerebbe uno degli ospiti, si è ferita a un piede.