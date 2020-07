"Stiamo inseguendo il pedone", social contro Barbara D'Urso

"Barbara! Barbara! L'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Ora lo stiamo inseguendo". Spopola su Twitter il video dell''inseguimento' documentato ieri da Pomeriggio Cinque, il contenitore condotto da Barbara D'Urso. La clip mostra l'attività di controllo sulla spiaggia di Venezia nella giornata di Pasqua e in particolare fa riferimento alla presenza di una persona che attira l'attenzione dell'inviata che, da un elicottero, documenta la scena con toni concitati. Un approccio che non passa inosservato e che viene stigmatizzato da numerosi utenti.

"Macinare bile contro le persone come passatempo della quarantena è una bestialità che tornerà indietro. E farà male a tutti", scrive l'attore e scrittore Giuio Cavalli commentando il filmato. "Anche in Corea del Nord sarebbe considerato di cattivo gusto, ma a noi, evidentemente, piace toccare il fondo. E scavare", si legge in altri commenti. "Letteralmente una puntata di Black Mirror però scritta, diretta e interpretata da Barbara D'Urso". "Rispetto il lavoro di tutti ma L’inseguimento del pedone come se fosse un latitante mi sembra un po’ troppo", scrive Salvo Sottile.