Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio record di guariti in 24 ore"

"A Roma solo 24 nuovi casi, trend più basso da inizio epidemia al 2,3%, record dei guariti: 85 nelle ultime 24 ore". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. Nel Lazio sono invece "121 i casi di positività di cui 52 riferibili al cluster di Rocca di Papa già sotto cordone sanitario e anche in questo caso un trend al 2,3% il più basso da inizio epidemia. Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle Rsa e case di riposo non si può abbassare la guardia".

"Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Su Rocca di Papa - aggiunge D'Amato - è in corso l’audit richiesto alla Asl Roma 6 e al Servizio regionale malattie infettive dello Spallanzani per la verifica di tutte le procedure operative adottate e le misure di prevenzione. Resta una forte criticità".

"Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196) di più di 6mila unità. Nelle province di Latina, Rieti e Frosinone non si registrano decessi nelle ultime 24 ore - aggiunge D'Amato -. Per quanto riguarda i guariti è un record, saliti di 85 unità nelle ultime 24h per un totale di 874, mentre i decessi sono stati 11 e i tamponi effettuati circa 76mila".