Coronavirus, 10 mila sanzioni e oltre 60 denunce

Fotogramma

Ieri sono stati effettuati 265.131 controlli a persone e 97.598 ad attività commerciali, nell'ambito del monitoraggio sulle misure di contenimento del Coronavirus. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale. Sono stati quasi 10mila i sanzionati e oltre 60 i denunciati: in particolare, sono state inflitte sanzioni a 9.554 cittadini e 110 negozianti, mentre 53 persone sono state denunciate per false dichiarazioni e 8 perché, positivi al Covid-19, hanno violato la quarantena. Sono state infine chiuse 6 attività, mentre per 29 è stato disposto lo stop provvisorio.