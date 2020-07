Coronavirus, Zaia: "No plexiglass in spiaggia, idea inquietante"

Foto Fotogramma

"No ai box di plexiglass in spiaggia". A bocciare decisamente il possibile dispositivo di protezione contro il coronavirus sulle spiagge nella prossima estate per salvare la stagione turistica, è il presidente del Veneto Luca Zaia che stigmatizza: "E' inquietante l'idea del plexiglass in spiaggia. Capisco la creatività, ma immaginate andare in spiaggia sotto l'ombrellone, in un box di plexiglass dove non tira nemmeno un filo d'aria?". Per Zaia comunque la prossima stagione estiva sulle spiagge venete non andrà completamente perduta: "Non faccio parte - ha spiegato - di quelli che pensano che nel turismo ci sarà un disastro. Il turismo è in ginocchio, sta soffrendo, ma vedo tanti operatori che non hanno ancora gettato la spugna. Qualche speranza è giusto mantenerla per pensare al turismo in generale".

"Ho avuto indicazione di un operatore - ha spiegato - che a Jesolo i turisti tedeschi che hanno già prenotato sia nei campeggi che negli alberghi hanno disdettato solo per il 7%. Vuol dire che c'è ancora un'attesa. Se ci credono quelli che vengono dall'estero dobbiamo crederci ancor di più noi".