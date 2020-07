Meteo, torna il bel tempo e temperature su

Dopo il rapido, ma non certo indolore, passaggio perturbato e ventoso di mercoledì, la pressione torna ad aumentare su tutta l’Italia. La conseguente stabilità atmosferica garantirà il bel tempo e un aumento delle temperature almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata odierna (mercoledì 15) i venti freschi settentrionali si attenueranno, ma manterranno un clima più fresco rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime che non saliranno oltre i 13°C lungo le coste adriatiche, fino a 16°C sulla Pianura Padana e sotto i 20°C sul resto d’Italia. Le cose cambieranno da giovedì quando il ritorno dell’alta pressione riporterà, oltre al bel tempo, anche un clima via via più mite.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino al weekend il tempo sarà prevalentemente asciutto e in gran parte soleggiato. Le temperature saliranno gradualmente con valori massimi che torneranno a raggiungere i 23-24° su gran parte delle città di pianura, ma fino a 29-30°C sulle zone interne delle Isole Maggiori.