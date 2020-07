Sgarbi: "I virologi non possono diventare i padroni del Paese"

"I virologi non possono diventare i padroni del Paese". Lo scrive su Twitter Vittorio Sgarbi, postando, a corredo del commento, un intervento in Commissione Cultura alla Camera di qualche giorno fa in cui il critico d'arte ha sostenuto e ribadito il concetto, sostenendo che "i primi a creare confusione sono stati proprio alcuni virologi". Intervento durante il quale si scagliava anche contro la commissione sulle fake news istituita dal governo sottolineando che "non abbiamo verità certe neppure dagli scienziati" e che quindi "non si possono censurare le opinioni passate per censura di falsità".