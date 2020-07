Vescovo Acerra: "Grazie a Energas per 25 mila buoni spesa, lode speciale a operai"

"Un gesto encomiabile, che davvero non si può non lodare". Così monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra (Napoli), commenta all'Adnkronos l'iniziativa dei dipendenti, dei collaboratori e dei manager di Energas spa, società di Napoli leader a livello nazionale nel settore della distribuzione e vendita di gas e carburanti per uso civile e industriale, che hanno costituito un fondo del valore di 500mila euro per offrire 25mila buoni spesa da 20 euro ad altrettanti cittadini in difficoltà in 23 centri di 11 regioni, tra questi anche Acerra.

"Abbiamo apprezzato molto - aggiunge monsignor Di Donna - ed è una scelta senz'altro encomiabile, tanto più alla luce del fatto che hanno partecipato anche gli operai dell'azienda, accettando questa forma di aiuto. Davvero non si può non lodare ed è un gesto encomiabile anche per la forma che hanno scelto, quella cioè di tramutare il dono in schede per la spesa", conclude.