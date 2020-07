Zaia: "Verso fase finale emergenza ai primi di maggio"

Afp

"Il bollettino di oggi rileva che le persone in isolamento sono 16958 in calo rispetto a ieri, i casi positivi sono 14624, i ricoverati calano a 1621, 219 sono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre i dimessi sono stati 1824 e per il decimo giorno consecutivo superano i ricoverati: è innegabile che ci sia una direzione positiva. Così, secondo il nostro modello, salvo recrudescenze, ai primi di maggio si dovrebbe andare verso la fase finale dell'emergenza. Certo, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo chiedere ai veneti di continuare a rispettare le regole". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.