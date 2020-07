Coronavirus, D'Amato: "Oggi 148 casi nel Lazio"

(Foto Fotogramma)

"Oggi registriamo un dato di 148 casi di positività a Covid-19 e un trend al 2,8%. E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nella Regione "sono 46 i pazienti guariti nelle ultime 48 ore: 920 in totale dall'inizio dell'epidemia", sottolinea ancora D'Amato ricordando che sono in tutto 4.144 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2.600 sono in isolamento domiciliare, 1.347 sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 in terapia intensiva. Sono 316 i pazienti deceduti e 920 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5.380 casi.