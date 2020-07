Coronavirus Lombardia, l'app per mappare il contagio

(Afp)

"Tra una settimana circa l'app AllertaLOM verrà aggiornata per consentire di compilare il questionario anche per altri familiari, così anche gli anziani che non hanno un cellulare potranno fornire le proprie condizioni di salute". Lo annuncia il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nella diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. L'app contiene all'interno 'CercaCovid' il questionario in forma anonima che consente a un team di esperti di acquisire alcuni dati dei cittadini lombardi e creare una mappa dell'emergenza coronavirus in Lombardia. Al momento sono "750mila persone che hanno scaricato l'app e oltre 1,3 milioni i questionari fatti".

L’app AllertaLOM, già utilizzata per le allerte di Protezione Civile, dall’inizio dell’emergenza coronavirus permette agli oltre 50mila utenti di ricevere notifiche e informazioni - si legge sul sito della regione Lombradia - E' disponibile su Apple Store e su Google Play Store e diventa un importante strumento per il monitoraggio e la mappatura della diffusione del Covid-19".

"Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono compilare un questionario integrato all’interno dell’app che rende possibile raccogliere dati, in forma anonimizzata, e mettere a disposizione dell’Unità di Crisi regionale e degli specialisti informazioni complete e strutturate sulla diffusione del contagio sul territorio lombardo".