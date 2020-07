Coronavirus Lombardia, Fabrizio Sala: "Siamo ancora in fase 1"

Foto Fotogramma

"Abbiamo alcuni dati migliorativi come quelli relativi ai dimessi e alle terapie intensive, ma abbiamo ancora tanti decessi. Siamo ancora in piena fase 1". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in una diretta facebook nel corso della quale sono stati forniti i dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus. "Più rispettiamo le regole date e di cui siamo certi, più riusciremo ad abbassare i dati del contagio -ha evidenziato Sala-. Prima scendiamo col contagio e prima entriamo nella fase 2, dipende da quanto noi saremo capaci di rallentare nel modo più forte questa epidemia".

Coronavirus Lombardia, 231 morti nelle ultime 24 ore