Coronavirus Lombardia, 231 morti in un giorno

Foto Fotogramma

Salgono a 11.608 i morti in Lombardia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, con 231 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Regione i casi totali di contagio sono 63.094, con un aumento di 941 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 11.356 (-687), quelli in terapia intensiva 1.032 (-42). In isolamento domiciliare 20.702 persone. Il totale dei pazienti attualmente positivi è di 33.090, mentre i guariti sono 18.396 (+1439). I tamponi effettuati sono 232.674, +10.706.

Nella provincia di Milano sono 277 i nuovi casi per un totale di 14.952: di questi, 102 sono stati registrati in città (6.160 in totale). A Brescia i contagiati sono 11.355 (+168), a Bergamo 10.518 (+45).