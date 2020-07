Coronavirus, Procura di Roma indaga su due strutture

(Fotogramma)

Anche la Procura di Roma indaga sulle Rsa e case di riposo nell'ambito dell'emergenza coronavirus. In particolare, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, hanno aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, su due strutture dove si sono registrati decine di contagi da Covid-19. Gli accertamenti della Procura capitolina, al momento in fase preliminare, riguardano la casa di cura Villa Fulvia e la casa di riposo Giovanni XXIII e sono finalizzati a verificare se siano state rispettate tutte le norme in materia sanitaria.