Coronavirus, salgono a 127 i medici morti in Italia

Continua a salire il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia. Il totale sale a 127, secondo l'ultimo aggiornamento della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che aggiunge all''elenco caduti' Pietro Bellini, medico di medicina generale, e Renzo Mattei, medico in pensione, Alberto Omo, direttore sanitario di una casa di riposo del Cremonese, e Giancarlo Buccheri, medico antroposofo.

9 FARMACISTI MORTI - Tra le vittime anche farmacisti. "La nostra professione continua a pagare un pesante tributo all’epidemia. Il collega Fernando Marcantonio, 64 anni, titolare di farmacia a Mariano Comense, si è spento ieri dopo che era sembrato avesse sconfitto la malattia. E' il nono collega che ci ha lasciati perché colpito dal Sars-Cov2 durante l’attività professionale" afferma il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli.