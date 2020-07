Coronavirus, sanzionate più di 8.500 persone in un giorno

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ieri sono state controllate 288.776 persone, 8.523 sono state sanzionate e 59 sono state denunciate. Emerge dai dati aggiornati sui controlli per le restrizioni legate al coronavirus, pubblicati sul sito del ministero dell'Interno.

Quarantaquattro persone sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri mentre 15 persone sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.