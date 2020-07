Coronavirus, Trivulzio: da oggi mille tamponi per ospiti e personale

Foto Fotogramma

Mille tamponi per ospiti e personale del Pio Albergo Trivulzio di Milano. L'operazione è scattata oggi, spiega in una nota l'Azienza di servizi alla persona che in questi giorni è stata al centro di polemiche insieme a moltissime Rsa del Paese che hanno registrato morti per coronavirus fra gli anziani. Il Pat ha ritirato i tamponi dal Policlinico di Milano. Inviati dall'Ats su richiesta dell'azienda, i test serviranno per accertare l'eventuale positività a Covid-19 di ospiti, pazienti e personale dell'istituto. Entro sera, informa il Trivulzio, si provvederà ad eseguirne 30 e a inviarli ai laboratori diagnostici del San Raffaele di Milano.

Da domani inizierà invece l'esecuzione giornaliera, con una tabella di marcia di 100 tamponi quotidiani che verranno effettuati dal personale medico e infermieristico interno. Fra i destinatari non ci sono solo ospiti e pazienti, ma anche i dipendenti del Pat che hanno terminato il periodo di malattia o di isolamento.

"Non è invece in corso la chiusura del reparto 'Pringe'", puntualizzano dall'Asp. A tamponi eseguiti e processati, spiega l'azienda, "l'istituto si riserva di valutare efficientamenti gestionali, così come avvenuto finora in coerenza con le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità".