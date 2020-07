Spallanzani, 289 pazienti dimessi

Fotogramma

I pazienti Covid-19 positivi all'Istituto Spallanzani di Roma "sono in totale 149. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio". Lo riferisce il bollettino appena diffuso dalla struttura. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 289", conclude lo Spallanzani.