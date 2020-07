Zaia: "Convivere con virus o economia muore"

Fotogramma

"La proposta del presidente della Lombardia Fontana è legittima perché è stata fatta in base ai provvedimenti che vuole adottare, ma al di là delle posizioni di ogni Regione, ci sarà un ombrello nazionale basato sull'accordo tra Ministero della sanità e parti sociali. Da lì ogni Regione potrà solo elevare il livello di sicurezza con altre misure". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia nel consueto punto stampa.

"Perché il tema di oggi è: tenere chiuso tutto fino all'ultimo caso di coronavirus e far morire tutta l'economia del Paese oppure convivere con il virus come peraltro è avvenuto anche a Wuhan", ha ammonito Zaia -. Ovviamente prima ci dovranno essere gli indirizzi del mondo scientifico, che sono già stati discussi". "Noi in Veneto abbiamo già discusso il nostro masterplan con le regole per la riapertura e domani lo presenteremo alle parti sociali e alle associazioni datoriali per il loro contributo".