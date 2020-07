Coronavirus, allo Spallanzani 301 pazienti dimessi

Fotogramma

I pazienti Covid-19 positivi all'Istituto Spallanzani di Roma "sono in totale 137, di cui 20 necessitano di supporto respiratorio". Lo riferisce il bollettino diffuso dalla struttura capitolina, aggiungendo che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 301", conclude lo Spallanzani.

A partire da lunedì prossimo, 20 aprile, "l'Istituto Spallanzani di Roma, primo Covid-Hospital avvierà uno studio di sieroprevalenza sul proprio personale nell'ambito della campagna regionale volta a garantire una sorveglianza attiva sulla popolazione sanitaria", annuncia l'Inmi, aggiungendo che tale campagna "assume maggior rilievo in una struttura ospedaliera che, ad oggi, registra un tasso di infezioni sul personale legato all'assistenza prossimo allo zero".