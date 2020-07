Coronavirus, ministero Salute: "Ancora in corso ispezione al Trivulzio"

(Fotogramma)

"L'ispezione ministeriale relativa al Pio Albergo Trivulzio di Milano è ancora in corso. Sono in valutazione da parte dei tecnici ulteriori documentazioni e, solo al termine di queste analisi, sarà completata la relazione definitiva, come già affermato nella giornata di ieri dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa". Lo precisa in una nota il ministero della Salute.