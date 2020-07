Coronavirus, Papa chiama ospedale di Pinerolo: "Come sta il vescovo?"

(Fotogramma)

Torino, 17 apr. - (Adnkronos) - Telefonata a sorpresa questo pomeriggio in ospedale a Pinerolo: a chiamare il reparto di terapia intensiva è stato il Papa, per avere notizie del vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero ricoverato da alcuni giorni per Covid. Il vescovo è uscito dalla fase più critica della malattia, sta migliorando e, sebbene con fatica, ora è in grado di parlare.

Papa Francesco si è trattenuto alcuni minuti con Mauro Pastorelli, direttore del reparto, e poi ha voluto parlare direttamente con il vescovo, per una breve conversazione privata. "Un gesto di vicinanza, che ha portato conforto e sostegno a tutto il reparto ed il presidio ospedaliero", sottolinea l'Asl To3, da cui dipende l'ospedale di Pinerolo.