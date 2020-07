Coronavirus, salgono a 130 i medici morti in Italia

(Fotogramma)

Si aggrava il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia, che sale a 130 vittime dall'inizio dell'emergenza Covid-19. L'ultimo medico a perdere la vita, segnalato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), è stato Elfidio Ennio Calchi, iscritto all’Ordine di Rimini.

Altre 2 vittime anche fra farmacisti, che registrano così in tutto 10 decessi. Si tratta, rende noto Federfama, di Camillo Alinovi, Varese Ligure (SP), non più titolare da due anni, e Fernando Marcantonio, fratello del vicepresidente di Federfarma Lombardia, titolare a Mariano Comense (CO). Secondo l'associazione titolari di farmacie, sono oltre 400 i farmacisti contagiati dal coronavirus.