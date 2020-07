Zaia: "In Veneto vacanza a km 0, ma arriveranno anche i tedeschi"

"Io auspico che in Veneto si faccia la vacanza a km 0: al mare, in montagna, al lago, alle terme nelle città d'arte della nostra regione, che è il sistema migliore per aiutare i nostri operatori turistici, la nostra economia. In ogni caso, sono fiducioso che arriveranno anche i turisti stranieri, se è vero che la Germania riapre a breve, così come l'Italia, e per l'inizio della stagione turistica mancano ancora due mesi, quindi c'è tutto il tempo per organizzarsi e per lasciare indietro anche mentalmente la fine della quarantena". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.