Coronavirus, Nespoli: "Ecco i consigli della Nasa per star bene in quarantena"

Comunicare, ascoltarsi, rispettare i ruoli e avere cura di sé stessi. Sono alcuni dei principali consigli dell'ex astronauta, ingegnere e militare italiano Paolo Nespoli che ha spiegato stasera, in collegamento con Massimo Gramellini e il suo 'Aspettando le parole' in onda su Rai 3, come vivere al meglio la quarantena in uno spazio ristretto, seguendo i suggerimenti della Nasa.

"Comunicare e ascoltarsi è la prima cosa -dice Nespoli- Spesso e volentieri parliamo ma evitiamo di sentire quello che l'altro ci dice. Poi capire come sono i ruoli: capire chi fa cosa. Non sovrapporsi l'uno all'altro, non 'inciampare' sull'altro, mettersi d'accordo". Il terzo consiglio dell'astronauta tratto dalla Nasa è quello di avere cura di sé stessi.

"E' importante non trascurarsi: alzarsi la mattina, farsi la barba, vestirsi, cambiare vestiti". Oltre alla cura di sé stessi, "bisogna avere cura degli altri: offrirsi volontari per fare quello che nessuno vuole fare, dividersi i compiti". E infine, la cosa più importante: "Vivere in gruppo, e avere due cose importantissime in una simile situazione: pazienza e tolleranza. Capire che abbiamo un obiettivo comune, e in nome di quell'obiettivo comune cercare di esserlo molto più del normale".