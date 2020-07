Burioni: "Ecco cosa serve per la Fase 2"

"Abbiamo due settimane. Dobbiamo cominciare a pensare alla Fase 2, ci dobbiamo preparare con mascherine, test sierologici e test per la ricerca del virus. E serve l'isolamento, bisogna pensare a strategie che ci consentano di bloccare sul nascere eventuali nuovi focolai". Sono le parole di Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa, in relazione alla Fase 2 che dovrebbe partire il 4 maggio.

"Le cose stanno migliorando, vediamo meno morti e meno ricoveri. Soprattutto, vediamo un dato, forse il più oggettivo: i ricoveri in terapia intensiva che stanno scendendo. E' una notizia ottima", aggiunge il virologo.

"Non abbiamo però dati certi sull'incidenza di questa malattia. Non sappiamo quanti sono i contagiati. Se uno comincia una dieta, deve sapere quanto pesa e deve avere una bilancia tarata. Noi dobbiamo sapere qual è la situazione per poter intervenire in caso di peggioramenti", afferma ancora. "La nostra reazione all'epidemia è stata lenta. Per la Fase 2 non possiamo permetterci di farci prendere di sorpresa, non sarebbe perdonabile".