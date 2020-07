Coronavirus Lombardia, 855 nuovi contagi

(Fotogramma)

Non si arresta il numero di decessi in Lombardia per coronavirus. I morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono complessivamente 12.213, +163 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, in una diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza sanitaria. I dimessi salgono a 42.759, diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva pari a 922, 25 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva aumentano: 10.342, +300 nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati sono 264.155, +8.824.

Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 66.236, +855 rispetto a ieri. Contagi ancora in crescita a Milano e nelle province di Milano e Brescia con rialzi a tre cifre, mentre sembrano frenare i casi all'interno del resto della Lombardia. In particolare in provincia di Milano i casi sono 15.825 (+279) a Milano città sono 6.549 (+128), mentre nell'area Bresciana sono 11.946 (+188).