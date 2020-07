Coronavirus, 9mila sanzioni in un giorno

Quasi 350mila controlli e 9mila sanzioni ieri nell'ambito del monitoraggio delle forze dell'ordine sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, sono state 257.227 le persone e 92.264 le attività commerciali controllate e 8.742 le persone e 151 i negozianti sanzionati. Sono state invece 57 le denunce per false dichiarazioni e 26 quelle che hanno colpito positivi che hanno violato la quarantena. Infine, 12 sono state gli esercizi chiusi e 23 quelli per i quali sia stato sospeso.