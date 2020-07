Roma, sassi contro bus Atac

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sassi sono stati lanciati ad un autobus della linea Atac 719 nel tardo pomeriggio di ieri a Roma quando una volante è intervenuta in via Luigi Candoni, zona Magliana, nei pressi di un campo nomadi. I sassi lanciati da ignoti hanno danneggiato finestrino destro dell'autobus che è dovuto tornare al deposito. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia del commissariato San Paolo che indaga sulla vicenda.