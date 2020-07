Torino, tensioni con anarchici: 6 arresti

(Fotogramma)

Sei arresti, due per rapina e 4 per resistenza. Sette agenti feriti. E' il bilancio delle tensioni verificatesi questo pomeriggio alla periferia nord del capoluogo piemontese. Dovranno rispondere di rapina due giovani marocchini, un 36enne e un 28enne, accusati di aver strappato una catenina d'oro dal collo di un anziano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori uno dei due, dopo aver rubato la catenina e' stato raggiunto da un complice che gli ha dato una bicicletta per permettergli di scappare.

La vittima ha, però, subito chiamato il 112 e dalla descrizione fornita gli agenti hanno individuato i due presunti autori ma mentre stavano per arrestarli sono stati aggrediti da una cinquantina di persone, alcuni riconducibili agli ex appartenenti all'asilo occupato di via Alessandria, altri extracomunitari e di etnia Rom, per impedire l'arresto.

Sul posto sono giunti di rinforzo altri agenti che hanno identificato i presenti e 4 di loro, due donne e due uomini, sono stati arrestati per resistenza.

In totale, una quarantina le persone sanzionate dalla polizia per aver violato le misure del dpcm connesse all’emergenza Coronavirus che vietano l’uscita da casa se non per ragioni di stretta necessità.