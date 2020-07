Borrelli: "Online bandi per medici e operatori socio sanitari"

Fotogramma

"Da oggi sono on line due bandi, uno per l'arruolamento di un nuovo contingente di medici che andranno a integrare la task force già operativa e un altro per 1.500 operatori socio-sanitari che sono destinati in parte alle Rsa, alle residenze sanitarie per disabili, alle case di riposo e in parte agli istituti penitenziari a supporto delle attività sanitarie. Il bando per i medici scadrà giovedì prossimo alle ore 16 e quello per operatori socio-sanitari mercoledì alle ore 20". Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.