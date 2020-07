Coronavirus, Borrelli: "La app serve e sarà molto utile"

Foto Fotogramma

"La app serve e sarà molto utile per consentire di sapere chi è positivo". Lo ha sottolineato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa nel corso della quale sono stati forniti i dati sull'emergenza Coronavirus in Italia. "Ci stiamo attrezzando sul numero dei tamponi", ha detto Borrelli, spiegando che ad oggi "943mila persone" sono già state sottoposte a tamponi. "Il combinato tra i tamponi, la app e le misure di individuazione dei soggetti positivi e dei possibili contagi pensiamo che si possa mettere in atto un'azione di contrasto ancora più efficace di quanto fatto finora", ha evidenziato Borrelli.

"Credo che sarà uno dei momenti in cui si verificherà la grande responsabilità degli italiani, mi aspetto grandissima condivisione di questo provvedimento", ha affermato Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comito tecnico scientifico sul coronavirus, parlando della app 'Immuni' durante la conferenza alla Protezione civile a Roma.