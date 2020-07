Coronavirus Lombardia, altri 735 positivi

(Fotogramma)

Sale a 66.971 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +735 rispetto a ieri. Quanto ai decessi, se ne contano 163 nelle ultime 24 ore, 12.376 in totale. E' quanto reso noto dalla consueta diretta Facebook della Regione per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 901 unità, -21 nelle ultime 24 ore. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 10.138, -204. Quanto ai tamponi effettuati il totale è di 270.486, +6.631 rispetto a ieri.

IL DATO DI MILANO - Sale a 6.709 il numero di positivi al coronavirus nella città di Milano, +160 nelle ultime 24 ore. Nell'intera provincia il totale è invece di 16.112, +287 rispetto a ieri. "Stiamo vedendo il risultato dell'impegno dei lombardi - ha spiegato l'assessore lombardo al Bilancio, Davide Caparini - abbiamo imparato che i comportamenti individuali sono decisivi nella lotta a questo killer ed è fondamentale che ognuno di noi continui a comportarsi come ci hanno invitato a fare le autorità sanitarie".

Questo, ha spiegato l'assessore, "nell'ottica di una riapertura che sarà graduale e all'insegna della salute pubblica e della salvaguardia di ognuno di noi e nel rispetto del prossimo, all'insegna delle 4 D. L'apertura sarà nel rispetto di queste regole fondamentali".

Quanto ai contagi nelle altre province lombarde, a Bergamo il numero complessivo dei positivi è di 10.738 (+49), a Brescia 12.004 (+58), a Como 2.550 (+62), a Cremona 5.491 (+74), a Lecco 2.080 (+8), a Lodi 2.740 (+16), a Monza 4.157 (+59), a Mantova 2.913 (+8), a Pavia 3.641 (+59), a Sondrio 960 (+4), a Varese 2.196 (+38).