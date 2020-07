Coronavirus, Raggi: "Immaginare apertura centri estivi a luglio"

(Fotogramma)

''Sulle scuole non si può che aspettare la decisione del Ministero ma sabato in cabina di regia ho fatto notare che, se i dati epidemiologici fossero favorevoli, già dal mese di luglio si potrebbe immaginare una riapertura dei centri estivi. I bambini, privati del contatto sociale con i loro simili, stanno sviluppando dei turbamenti. Riaprire almeno i centri estivi, su due turni per evitare assembramenti, credo che potrebbe essere una idea''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Cusano Campus.